Антон Тимашов прокомментировал победу в скиатлоне в финале Кубка России

Российский лыжник Антон Тимашов прокомментировал победу в скиатлоне в рамках финала Кубка России, который проходит в Тюмени с 23 по 27 февраля.

«Очень устал, сумасшедшая гонка. С самого начала быстрый темп был, на классике отставал, догонял, а на коньке было легче — спасибо сервису за суперские лыжи, я удержался за Алексеем Шемякиным только за счёт лыж. Здесь я в неплохой форме, из-за болезни был перерыв в выступлениях, в финале Кубка России бежал на свежачка, можно сказать», — сказал Тимашов в эфире «Тюменской арены».

Лыжные гонки. Финал Кубка России. Тюмень. Скиатлон, 30 км. Мужчины

1. Антон Тимашов (Республика Татарстан) – 1:16.19,8

2. Алексей Шемякин (Архангельская область) – отставание +1,4 секунды

3. Александр Гребенько (Мурманская область) +37,1.