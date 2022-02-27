Шемякин — о серебре в скиатлоне: проиграл именно из-за лыж, думаю, Тимашов это понимает

Российский лыжник Алексей Шемякин прокомментировал завоевание серебра в скиатлоне в рамках финала Кубка России, который проходит в Тюмени с 23 по 27 февраля.
«Не очень доволен, ведь я боролся за первое место, были все шансы. Коньковые лыжи не слишком хорошо отработали, проиграл именно из-за лыж, думаю, и Антон это понимает. Я же на подъёмах убегал, делал отрыв, а на спусках он меня накатывал. С Александром Гребенько на классической части разорвали группу, задали темп. Тактика «Русской зимы» сработала. Вот только победить не получилось», — сказал Шемякин в эфире «Тюменской арены».
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Тюмень. Скиатлон, 30 км. Мужчины
1. Антон Тимашов (Республика Татарстан) – 1:16.19,8
2. Алексей Шемякин (Архангельская область) – отставание +1,4 секунды
3. Александр Гребенько (Мурманская область) +37,1.
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