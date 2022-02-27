«Рад любой медали». Александр Гребенько прокомментировал бронзу в скиатлоне в финале КР

Российский лыжник Александр Гребенько прокомментировал завоевание серебра в скиатлоне в рамках финала Кубка России, который проходит в Тюмени.

«Я рад любой медали. А сегодня была такая борьба, такие соперники вокруг! Конечно, я очень рад. Моя тактика была построена на том, чтобы на классике скинуть мастеров конькового хода, и это удалось, поскольку на переобувание мы прибежали вшестером. Я не понимал, смогу ли удержаться на коньке, ведь этому стилю я уделяю мало внимания из-за выступления в классических марафонах, но всё получилось», — сказал Гребенько в эфире «Тюменской арены».

Лыжные гонки. Финал Кубка России. Тюмень. Скиатлон, 30 км. Мужчины

1. Антон Тимашов (Республика Татарстан) – 1:16.19,8

2. Алексей Шемякин (Архангельская область) – отставание +1,4 секунды

3. Александр Гребенько (Мурманская область) +37,1.