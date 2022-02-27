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Поляк Стох — о конфликте на Украине: сложно радоваться, когда это происходит у границы

Поляк Стох — о конфликте на Украине: сложно радоваться, когда это происходит у границы
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Трёхкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина, поляк Камиль Стох высказался о спецоперации России на Украине.

«Сейчас очень сложно сосредоточиться на том, что мне нравится делать. Даже если я чувствую, что вроде бы всё идёт неплохо, всё равно сложно улыбаться, радоваться и поднимать руки вверх, если у границы твоей страны происходит подобное.

Спорт должен быть вне политики, и мы как спортсмены не должны закрывать глаза на боль людей. Поскольку мы уже здесь, давайте просто будем делать хорошо, что мы делаем. Однако нельзя отворачиваться от происходящего и делать вид, что ничего не происходит», — приводит слова Стоха Sport.pl.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что окажет поддержку всем украинским спортсменам, выступающим на соревнованиях под эгидой организации.

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