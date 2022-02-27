Непряева — о сестре: рада за неё как за себя. Надеюсь, вместе побегаем за сборную России

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева оценила победу своей сестры Дарьи Непряевой в гонке на 5 км с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне (Норвегия).
«Безумно рада за неё (Дашу). Рада за неё как за себя. Это самый близкий и родной мне человек. Мы с ней абсолютно разные, на самом деле. Очень разные характеры. В плане упорства и целеустремлённости – похожи. У каждого свой организм, возможности и ресурсы, но всё зависит от головы. Я стараюсь ей всячески помогать, но попробуй скажи ей, что делать, она же сама всё знает (смеётся). На самом деле, она прислушивается, относится ко мне как к авторитету. Надеюсь, мы вместе потренируемся и побегаем за сборную России», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
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