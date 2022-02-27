Ретивых высказался о серебре Филимонова в спринте на молодёжном чемпионате мира

Российский лыжник Глеб Ретивых высказался о серебре Дениса Филимонова в спринте на молодёжном чемпионате мира.

«Денис Филимонов мог выиграть спринт на чемпионате мира, но у него был очень сильный соперник. Швейцарец Валерио Гронд не раз показывал хорошие результаты на Кубке мира. Мы с Денисом вчера списались, я поздравил его с медалью. Для него это последний ЧМ U23. Вообще, наши юниоры на ЧМ в Норвегии показывают отличные результаты. Это не может не радовать», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 26 февраля, в Лигне (Норвегия) на молодёжном чемпионате мира по лыжным гонкам завершился мужской спринт. Победителем соревнований стал швейцарец Валерио Гронд. Второе место занял российский лыжник Денис Филимонов. Тройку лучших замкнул представитель Норвегии Магнус Хаабрекке.

Гронд преодолел дистанцию за 2 минуты 14,95 секунды. Филимонов уступил ему 0,41 секунды. Отставание Хаабрекке от лидера составило 0,67 секунды.

Ещё один представитель России Иван Горбунов стал в финальном заезде мужского спринта пятым (+5,33).