«Не нужно смотреть на такие чемпионаты». Ретивых — о выступлении россиян на молодёжном ЧМ

Российский лыжник Глеб Ретивых поделился мнением об успехах спортсменов национальной команды на молодёжном чемпионате мира в норвежском Лигне.

«Моё мнение – не нужно обращать внимание на медали таких чемпионатов. Это большой плюс и мотивация, ведь просто так на таких турнирах медали не завоёвывают. Но было очень много случаев, когда все успехи на молодёжном уровне и оставались», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 27 февраля, в Лигне (Норвегия) на молодёжном чемпионате мира по лыжным гонкам завершился мужской спринт. Победителем соревнований стал швейцарец Валерио Гронд. Второе место занял российский лыжник Денис Филимонов. Тройку лучших замкнул представитель Норвегии Магнус Хаабрекке.

В той же дисциплине у женщин бронзовую медаль завоевала россиянка Наталья Мекрюкова.