Непряева стала 2-й в классической разделке на этапе КМ в Лахти, уступив Йохауг 1 секунду

В Лахти (Финляндия) завершилась женская классическая индивидуальная гонка на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева, уступившая Йохауг 1,2 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски.

Ближайшие конкурентки Непряевой по Кубку мира шведка Эбба Андрессон и американка Джессика Диггинс стали шестой (+57,2) и 20-й (+1.43,4) соответственно.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия

Женщины. Индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 24.28,4

2. Наталья Непряева (Россия) – отставание +1,2 секунды

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +16,5...

6. Эбба Андерссон (Швеция) +57,2...

13. Татьяна Сорина (Россия) +1.17,6...

20. Джессика Диггинс (США) +1.43,4...

23. Екатерина Смирнова (Россия) +1.48,8...

25. Мария Истомина (Россия) +1.52,9...

41. Анастасия Рыгалина (Россия) +2.33,0...

44. Христина Мацокина (Россия) +2.42,7...

48. Ольга Кучерук (Россия) +3.06,7.