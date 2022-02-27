«Секундочка, как обычно». Непряева высказалась о проигрыше Йохауг в разделке

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала завоевание серебра в индивидуальной гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Непряева проиграла победительнице норвежке Терезе Йохауг 1,2 секунды.
«Секундочка, как обычно. Как на иголках сидела, ждала финиша гонки. По ходу гонки понимала, что Терезе выигрывала у меня, но ощущения были такими, что не всё потеряно. Особенно на стадионе. Можно было стартовать и раньше, но тренеры решили, что лучше стартовать так, чтобы на последнем круге попробовать за кем-то посидеть. Получилось попасть на Йохауг, но я не успевала попадать за ней в шаг, частота и шаги разные, шла в своём темпе.
Пока я не смотрела разницу в очках в общем зачёте, но вроде бы отрыв увеличился. Меня радует, что я в хорошей форме. Настраиваюсь на дальнейшие гонки и обещаю выдать в них всё, что у меня осталось», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
- 27 февраля 2022
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