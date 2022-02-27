Терезе Йохауг одержала 80-ю победу на этапах Кубка мира по лыжным гонкам
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Терезе Йохауг одержала 80-ю победу на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.
Напомним, это произошло после того, как в Лахти (Финляндия) завершилась женская классическая индивидуальная гонка на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева. Тройку лучших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски.
В первой половине дистанции Йохауг выигрывала у Непряевой около 10 секунд, затем скорость норвежки упала: на заключительных километрах разделки преимущество Йохауг составляло 5 секунд. В итоге Терезе победила в заезде благодаря секундному преимуществу относительно Непряевой.
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