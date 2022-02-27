Тренер Непряевой прокомментировал второе место лыжницы в разделке на Кубке мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал второе место лыжницы Натальи Непряевой в классической разделке на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Непряева заняла своё место. На сегодняшний день Йохауг является безоговорочным лидером. Наташе не хватило спуска, чтобы отыграть преимущество. Гонку заношу в актив. Наташа огромная молодец», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В Лахти (Финляндия) завершилась женская классическая индивидуальная гонка на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева, уступившая Йохауг 1,2 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски.

Ближайшие конкурентки Непряевой по Кубку мира шведка Эбба Андрессон и американка Джессика Диггинс стали шестой (+57,2) и 20-й (+1.43,4) соответственно.