Наталья Непряева сообщила, что завтра сборная России отправится в норвежский Драммен

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева высказалась о борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира. Отрыв лидера Непряевой от ближайшей преследовательницы составляет 278 очков.

«Стараюсь не думать о том, что Глобус уже близок, но это глобальная цель, всем же понятно. Я сосредоточена на каждой конкретной гонке. Но отрыв достаточно большой, самочувствие достаточно хорошее, что позволяет надеяться на хороший итоговый результат. Много гонок впереди ещё. Как восстанавливалась после спринта и ОИ? Даже не знаю, как это объяснить, но силы есть.

Я ждала Терезе на кресле и смотрела юниорский чемпионат мира, переживала за сестру. Параллельно за Йохауг следила. Йонна Сундлинг? Очень она сильна в этом сезоне, что творит на спринтах – просто невероятно. Чтобы бегать спринты, нужно бегать и дистанции, я считаю. Уже завтра мы переезжаем в норвежский Драммен», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».