Крянин — о серебре в разделке: Непряева подбирается к Йохауг — Кубок мира будет у нас

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал выступление Натальи Непряевой в классической разделке на 10 км в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти.

«Шикарное выступление Непряевой, Наташа молодец! Группа Юрия Викторовича доказывает, что ребята, в том числе и Наталья, почувствовали вкус побед и дальше продолжают соревноваться — это здорово. Надеюсь, в таком темпе Кубок мира будет у нас.

Наша задача конкурировать с Йохауг. Норвежка — лучшая дистанционщица современности. Тем не менее Наталья показывает и доказывает, что непобедимых нет, и подбирается к Йохауг. Отрыв всего секунду — это здорово. Надеюсь, на следующих стартах Непряева отработает эту секунду, и первое место будет у нас», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.