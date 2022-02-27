Крянин — о серебре в разделке: Непряева подбирается к Йохауг — Кубок мира будет у нас

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал выступление Натальи Непряевой в классической разделке на 10 км в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти.
«Шикарное выступление Непряевой, Наташа молодец! Группа Юрия Викторовича доказывает, что ребята, в том числе и Наталья, почувствовали вкус побед и дальше продолжают соревноваться — это здорово. Надеюсь, в таком темпе Кубок мира будет у нас.
Наша задача конкурировать с Йохауг. Норвежка — лучшая дистанционщица современности. Тем не менее Наталья показывает и доказывает, что непобедимых нет, и подбирается к Йохауг. Отрыв всего секунду — это здорово. Надеюсь, на следующих стартах Непряева отработает эту секунду, и первое место будет у нас», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 27 февраля 2022
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