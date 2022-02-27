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Анастасия Рыгалина объяснила 41-е место в разделке на этапе КМ в Лахти

Анастасия Рыгалина объяснила 41-е место в разделке на этапе КМ в Лахти
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Российская лыжница Анастасия Рыгалина прокомментировала своё выступление в разделке классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Рыгалина заняла 41-е место, проиграв чемпионке норвежке Терезе Йохауг 2 минуты 33 секунды.

«После китайских гор было день хорошо, день не очень. По ощущениям на гонке казалось, что всё хорошо, но на деле не было у меня резкости. А результат, мягко скажем, не очень. Лыжи работали отлично, я на спусках отыгрывала у соперниц», — сказала Рыгалина в эфире «Матч ТВ».

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) лишила Тюмень права проведения финала Кубка мира, но разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.

«Надеюсь, это не отразится на российских лыжниках». У Тюмени отобрали финал Кубка мира «Надеюсь, это не отразится на российских лыжниках». У Тюмени отобрали финал Кубка мира
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