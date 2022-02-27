Забавная реакция Непряевой на проигрыш одной секунды Йохауг в борьбе за золото. Видео

Сегодня, 27 февраля, в Лахти (Финляндия) завершилась женская классическая индивидуальная гонка на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева, уступившая Йохауг 1,2 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски.

Когда Непряева, наблюдавшая за финишем Йохауг, поняла, что проиграла норвежской лыжнице 1 секунду, то улыбнулась и побежала поздравлять спортсменку с победой в гонке.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в «инстаграме» «Матч! Биатлон и лыжи».

Ближайшие конкурентки Непряевой по Кубку мира шведка Эбба Андрессон и американка Джессика Диггинс стали шестой (+57,2) и 20-й (+1.43,4) соответственно.

Также сегодня, 27 февраля, в 15:30 мск состоится мужская классическая гонка с раздельным стартом на 15 км.