Губерниев: Непряева — это другая планета. Надо забирать Кубок мира

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги женской разделки классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Её выиграла норвежка Терезе Йохауг, россиянка Наталья Непряева заняла второе место, проиграв Йохауг 1,2 секунды.

«Приятно, что Йохауг уже не выглядит фаворитом. Наташа молодец! Надо кубок забирать. Надеюсь, наши докатают сезон. С Терезе можно бороться, но Непряева — это какая-то другая планета сейчас», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) лишила Тюмень права проведения финала Кубка мира, но разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.