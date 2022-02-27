Польский прыгун на лыжах: не знаю, за что меня дисквалифицировали. Я просто взбешён

Польский прыгун с трамплина Павел Вансек был дисквалифицирован с командного турнира в Лахти из-за неподходящей обуви. До снятия с соревнований Вансек и его сборная претендовали на бронзовую медаль.
«Я не знаю, почему меня дисквалифицировали. Вам нужно поговорить с тренерами об экипировке. Я не хочу об этом говорить.
Подиум был уже рядом, и поэтому было так больно. Я просто взбешён. Жаль, что это случилось.
Все прыжки были на примерно одном уровне, очень близкие, на пороге. Конечно, ошибки случаются, но я всё равно остался на том же уровне», — приводит слова Вансека польское издание Eurosport.Onet.
Напомним, 25 февраля FIS отменила все этапы Кубка мира по лыжным гонкам, фристайлу и прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были пройти в России до окончания сезона.
- 27 февраля 2022
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