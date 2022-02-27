Татьяна Сорина рассказала, каково ей было выступать на этапе КМ без мужа и тренера

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в разделке классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Сорина заняла 13-е место, проиграв чемпионке норвежке Терезе Йохауг более минуты.
«Обычный сезон, я бы не сказала, что он длинный. Да, хочется домой, но мы же готовились к сезону, нужно его завершить. То, что здесь нет Егора Сорина, не слишком сильно сказалось, хотя и не хватало немного его подсказок на трассе. Работой лыж довольна, держание было отличное», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) лишила Тюмень права проведения финала Кубка мира, но разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.
- 27 февраля 2022
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