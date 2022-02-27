Вяльбе раскрыла секрет того, в чём заключается феномен Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о трёхкратном олимпийском чемпионе, лидере национальной команды Александре Большунове и назвала его сильные стороны.

«В первую очередь это целеустремлённость Большунова, его желание, безмерное трудолюбие. Это человек, который ко всем своим основным медалям идёт как через тернии к звёздам, начиная с первенства мира среди юниоров, чемпионата мира среди взрослых, первых Олимпийских игр. Все как будто забыли то, что было четыре года назад, но там он тоже был героем, просто не было золота. Выходя на каждый старт, он всякий раз тогда имел медаль. Но в первую очередь это внутренний стержень человека. Думаю, это вложение родителей в его воспитание, потому что всё идёт из семьи. Мне кажется, родители сделали всё возможно, чтобы Саша любил трудиться и имел перед собой цель», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».