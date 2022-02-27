«Это спасательная операция». Российский двоеборец — на вопрос о конфликте России и Украины

Многократный чемпион России лыжный двоеборец Вячеслав Барков возмутил зарубежную спортивную общественность своими словами о военном конфликте России и Украины. Это произошло после выступления Баркова на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Расшифровку диалога с Барковым опубликовал в своём «твиттере» норвежский журналист Ханс Хенрик Баартведт, позднее норвежец удалил запись.
Журналист: Трудно ли соревноваться, зная, что происходит в мире?
Барков: А что происходит в мире?
Журналист: Что происходит? Идёт война.
Барков: Где?
Журналист: На Украине.
Барков: А, на Украине продолжается спасательная операция.
Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о расследовании инцидента с лыжником Евгением Климовым, который показал на камеру российский флаг после гонки командного турнира.
- 27 февраля 2022
-
15:45
-
15:37
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
15:01
-
15:01
-
14:57
-
14:53
-
14:50
-
14:44
-
14:42
-
14:40
-
14:25
-
13:47
-
13:42
-
13:39
-
13:37
-
13:25
-
13:18
-
13:07
-
12:48
-
12:42
-
12:37
-
12:30
-
12:29
-
11:53
-
11:12
-
11:00
-
10:58