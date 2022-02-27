«Это спасательная операция». Российский двоеборец — на вопрос о конфликте России и Украины

Многократный чемпион России лыжный двоеборец Вячеслав Барков возмутил зарубежную спортивную общественность своими словами о военном конфликте России и Украины. Это произошло после выступления Баркова на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Расшифровку диалога с Барковым опубликовал в своём «твиттере» норвежский журналист Ханс Хенрик Баартведт, позднее норвежец удалил запись.

Журналист: Трудно ли соревноваться, зная, что происходит в мире?

Барков: А что происходит в мире?

Журналист: Что происходит? Идёт война.

Барков: Где?

Журналист: На Украине.

Барков: А, на Украине продолжается спасательная операция.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о расследовании инцидента с лыжником Евгением Климовым, который показал на камеру российский флаг после гонки командного турнира.