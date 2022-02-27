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«Это спасательная операция». Российский двоеборец — на вопрос о конфликте России и Украины

«Это спасательная операция». Российский двоеборец — на вопрос о конфликте России и Украины
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Многократный чемпион России лыжный двоеборец Вячеслав Барков возмутил зарубежную спортивную общественность своими словами о военном конфликте России и Украины. Это произошло после выступления Баркова на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Расшифровку диалога с Барковым опубликовал в своём «твиттере» норвежский журналист Ханс Хенрик Баартведт, позднее норвежец удалил запись.

Журналист: Трудно ли соревноваться, зная, что происходит в мире?
Барков: А что происходит в мире?
Журналист: Что происходит? Идёт война.
Барков: Где?
Журналист: На Украине.
Барков: А, на Украине продолжается спасательная операция.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о расследовании инцидента с лыжником Евгением Климовым, который показал на камеру российский флаг после гонки командного турнира.

Призёр Олимпиады помахал перчаткой с российским флагом. Это провокация и наглость?! Призёр Олимпиады помахал перчаткой с российским флагом. Это провокация и наглость?!
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