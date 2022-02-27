Вяльбе высказалась об эмоциональности Сергея Устюгова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об эмоциональности олимпийского чемпиона в эстафете Сергея Устюгова.
«В целом люди должны уметь проигрывать и выигрывать, плакать и показывать свои эмоции. Мне кажется, это не зависит от полового признака. Что касается Сергея, у него очень мощный стержень. Всё-таки он не сломался после того, как его на прошлые Олимпийские игры не пригласили. Он был в обойме, тренировался, готовился к этим Играх. Насколько ему было там легко или тяжело, лучше спросить у самого Сергея. Думаю, несмотря ни на что, Сергей удовлетворён своим результатом на Олимпийских играх», — сказал Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Устюгов завоевал первую медаль Олимпийских игр в возрасте 29 лет. Он был финишёром сборной России в эстафете на соревнованиях в Пекине.
- 27 февраля 2022
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