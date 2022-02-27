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Терезе Йохауг оценила упорную борьбу с Натальей Непряевой в разделке на этапе КМ в Лахти

Терезе Йохауг оценила упорную борьбу с Натальей Непряевой в разделке на этапе КМ в Лахти
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала своё выступление в разделке классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Йохауг выиграла гонку с преимуществом от второго места – россиянки Натальи Непряевой, в 1,2 секунды. Тройку призёров замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски.

«Да, было непросто. Меня вели по дистанции, я знала, что Непряева могла оказаться за моей спиной на моём первом круге. Но мне нужно было сосредоточиться на своей гонке, что я и сделала. Ощущения от того, что она была за спиной – не самые приятные. Хорошо, что этот контакт был не такой длительный. Наташа сказала после гонки, что всё было близко. Но мы обе счастливы», — сказала Йохауг в эфире «Матч ТВ».

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