Йохауг выступила против участия российских лыжников в этапах КМ из-за конфликта с Украиной

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг оценила заявление федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала российских спортсменов воздержаться от участия в соревнованиях на территории Норвегии из-за военного конфликта России и Украины.
«Прежде всего мне жаль спортсменов, я понимаю, что они не имеют к этому отношения.
Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они же представляют свою страну с флагом на груди и на голове. И считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу.
Я сочувствую спортсменам, но в то же время неправильно, что им позволяют выступать. Спорт занимает важное место в России. А то, что Россия сейчас делает, совершенно ужасно, если смотреть телерепортажи», — приводит слова Йохауг NRK.
- 27 февраля 2022
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