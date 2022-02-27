Йохауг выступила против участия российских лыжников в этапах КМ из-за конфликта с Украиной

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг оценила заявление федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала российских спортсменов воздержаться от участия в соревнованиях на территории Норвегии из-за военного конфликта России и Украины.

«Прежде всего мне жаль спортсменов, я понимаю, что они не имеют к этому отношения.

Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они же представляют свою страну с флагом на груди и на голове. И считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу.

Я сочувствую спортсменам, но в то же время неправильно, что им позволяют выступать. Спорт занимает важное место в России. А то, что Россия сейчас делает, совершенно ужасно, если смотреть телерепортажи», — приводит слова Йохауг NRK.