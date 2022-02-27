Климова не накажут за показ перчатки с флагом России в камеру, но запретят выступать в ней

Российскому прыгуну с трамплина Евгению Климову не присудили наказания за показ перчатки с российским флагом в камеру во время командного турнира в финском Лахти.

Однако спортсмен больше не сможет выступать в этих же перчатках с символикой флага России на соревнованиях.

«Я просто спросил их, как обстоят дела. Я попросил показать перчатку, и мы решили, что они больше не используют эти перчатки. Дело закрыто.

Был ли жест провокацией? Эти перчатки использовались ещё ранее по ходу сезона. Думаю, двусмысленностей здесь нет. Накажут ли Климова? Нет. Он прыгает сегодня. Они будут использовать другие перчатки», — приводит Ilta Sanomat слова рейс-директора Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Сандро Пертиле.

Сборная России в составе Романа Трофимова, Михаила Назарова, Александра Баженова и Евгения Климова заняла восьмое место в командном турнире. Их результат составил 894,3 балла.

25 февраля FIS отменила все этапы Кубка мира по лыжным гонкам, фристайлу и прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были пройти в России до окончания сезона.