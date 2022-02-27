Александр Большунов сломал палку по ходу разделки на этапе КМ в Лахти
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов сломал палку во время индивидуальной гонки классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Лахти (Финляндия).
Тренер сборной России оперативно помог Большунову и выдал ему другой инвентарь, однако Александр потерял несколько секунд.
Большунов является вице-лидером общего зачёта Кубка мира, в его активе 833 балла. Лидером соревнований является норвежец Йоханнес Клебо, на его счету 1295 очков.
Ранее в Лахти прошла женская классическая разделка на 10 км. Победу в ней одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева, уступившая Йохауг 1,2 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски.
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
17:29
-
17:24
-
16:56
-
16:38
-
16:15
-
16:10
-
15:45
-
15:37
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
15:01
-
15:01
-
14:57
-
14:53
-
14:50
-
14:44
-
14:42
-
14:40
-
14:25
-
13:47
-
13:42
-
13:39
-
13:37
-
13:25
-
13:18
-
13:07
-
12:48
-
12:42
-
12:37
Партнерский контент