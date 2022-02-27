Александр Большунов сломал палку по ходу разделки на этапе КМ в Лахти

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов сломал палку во время индивидуальной гонки классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Лахти (Финляндия).

Тренер сборной России оперативно помог Большунову и выдал ему другой инвентарь, однако Александр потерял несколько секунд.

Большунов является вице-лидером общего зачёта Кубка мира, в его активе 833 балла. Лидером соревнований является норвежец Йоханнес Клебо, на его счету 1295 очков.

Ранее в Лахти прошла женская классическая разделка на 10 км. Победу в ней одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева, уступившая Йохауг 1,2 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски.