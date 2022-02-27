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Большунов стал пятым в классической разделке на этапе КМ в Лахти, гонку выиграл Нисканен

Большунов стал пятым в классической разделке на этапе КМ в Лахти, гонку выиграл Нисканен
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В Лахти (Финляндия) прошла мужская разделка классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержал олимпийский чемпион в этой дисциплине финн Ийво Нисканен. Второе место занял лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо. Тройку призёров замкнул швед Вильям Порома.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. Индивидуальная гонка, классический стиль, 15 км

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 33.06,5
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание +17,6 секунды
3. Вильям Порома (Швеция) + 18,0
4. Алексей Червоткин (Россия) +22,0
5. Александр Большунов (Россия) +24,4
7. Илья Семиков (Россия) +46,1
12. Иван Якимушкин (Россия) +1.03,00
24. Денис Спицов (Россия) +1.48,5
25. Александр Терентьев (Россия) +1.49,9.

Ранее в Лахти прошла женская классическая разделка на 10 км. Победу в ней одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева, уступившая Йохауг 1,2 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 8, Лахти, Финляндия
Мужчины. 15 км. Классический стиль.
27 февраля 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Ийво Нисканен
Финляндия
33:06.5
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+17.6
3
Вильям Порома
Швеция
+18.0
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