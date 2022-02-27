Юлия Плешкова заняла 43-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира

Россиянка Юлия Плешкова заняла 43-е место на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, проходящем в швейцарском местечке Кран Монтана.

В соревнованиях по скоростному спуску не было равных хозяйке трассы Приске Нуфер, финишировавшей со временем 1.29,93. На одиннадцать сотых секунды отстала представительница Чехии Эстер Ледецка, итальянка София Годжа финишировала с отставанием +0,23 секунды. Плешкова показала время 1.32,67, отстав на 2,74 секунды.

Юлия Плешкова — российская горнолыжница, двукратная чемпионка России, двукратный призёр зимних Универсиад, призёр чемпионата мира среди юниоров 2018 года. Специализируется в скоростных дисциплинах. На зимних Олимпийских играх в Пекине она заняла 10-е место в комбинации.