Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Клебо ещё больше оторвался от Большунова

Сегодня, 27 февраля, состоялась мужская разделка классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержал олимпийский чемпион в этой дисциплине финн Ийво Нисканен. Второе место занял лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо. Тройку призёров замкнул швед Вильям Порома. Россиянин Александр Большунов стал пятым.

После этого немного изменилась расстановка лыжников в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1375.

2. Александр Большунов (Россия) – 878.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 585.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 559.

5. Пол Голберг (Норвегия) — 489.

6. Иван Якимушкин (Россия) — 459.

7. Денис Спицов (Россия) — 405.

8. Ришар Жуве (Франция) – 389.

9. Алексей Червоткин (Россия) – 387.

10. Харальд Амундсен (Норвегия) — 361.

12. Александр Терентьев (Россия) – 330…

16. Сергей Устюгов (Россия) — 315.

18. Артём Мальцев (Россия) — 280…

22. Илья Семиков (Россия) — 246…

26. Глеб Ретивых (Россия) — 217.