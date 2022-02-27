Бессмертных: трагедии в пятом месте Большунова нет. Посли ОИ нет желания бегать на КМ

Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных высказался о результате российского лыжника Александра Большунова в классической разделке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Лидер российской сборной стал пятым, гонку выиграл финн Ийво Нисканен, норвежец Йоханнес Клебо стал вторым.



«Ничего страшного в пятом месте Большунова нет. После Олимпиады бегать на этапе Кубка мира особого желания нет. Эмоции выхолаживаются. Понятно, хочется, чтобы наши спортсмены всегда выигрывали. Но это нормально, ничего плохого не вижу.



Не то чтобы у Александра нет мотивации. Он выиграл три золотые медали, в Москве его встретили как героя, и через неделю ему надо было уже лететь на соревнование. Я его прекрасно понимаю. Не надо делать из этого трагедию», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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