Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Непряева упрочила лидерство

Сегодня, 27 февраля, состоялась женская гонка классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева, уступившая Йохауг 1,2 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски.



После этого немного изменилась расстановка лыжников в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) – 973.

2. Джессика Диггинс (США) — 695.

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 688.

4. Хейди Венг (Норвегия) — 598.

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 580.

6. Майя Дальквист (Швеция) – 529.

7. Анамария Лампич (Словения) — 523.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) – 517.

9. Фрида Карлссон (Швеция) — 498.

10. Татьяна Сорина (Россия) – 483…

28. Юлия Ступак (Россия) – 163…

45. Анастасия Рыгалина (Россия) – 93…

55. Вероника Степанова (Россия) — 65.