Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Непряева упрочила лидерство

Сегодня, 27 февраля, состоялась женская гонка классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева, уступившая Йохауг 1,2 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски.
После этого немного изменилась расстановка лыжников в общем зачёте Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) – 973.
2. Джессика Диггинс (США) — 695.
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 688.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 598.
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 580.
6. Майя Дальквист (Швеция) – 529.
7. Анамария Лампич (Словения) — 523.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) – 517.
9. Фрида Карлссон (Швеция) — 498.
10. Татьяна Сорина (Россия) – 483…
28. Юлия Ступак (Россия) – 163…
45. Анастасия Рыгалина (Россия) – 93…
55. Вероника Степанова (Россия) — 65.
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