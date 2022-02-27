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Клебо досрочно выиграет общий зачёт, если FIS не успеет найти замену Тюмени

Клебо досрочно выиграет общий зачёт, если FIS не успеет найти замену Тюмени
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно выиграет общий зачёт Кубка мира, если финальный этап в Тюмени (Россия) не состоится. Ранее многие сборные объявили, что не поедут в Тюмень из-за начала военной спецоперации России. Пока неизвестно, сможет ли Международная федерация лыжного спорта заменить Тюмень на другой город и страну.

Если этап не состоится, то Клебо уже сейчас гарантирует себе победу в общем зачёте. В настоящее время он возглавляет общий зачёт, опережая россиянина Александра Большунова на 497 очков. До финального этапа Кубка мира в Тюмени будет разыграно 480 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1375.
2. Александр Большунов (Россия) – 878.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 585.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 559.
5. Пол Голберг (Норвегия) — 489.

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