Клебо досрочно выиграет общий зачёт, если FIS не успеет найти замену Тюмени

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно выиграет общий зачёт Кубка мира, если финальный этап в Тюмени (Россия) не состоится. Ранее многие сборные объявили, что не поедут в Тюмень из-за начала военной спецоперации России. Пока неизвестно, сможет ли Международная федерация лыжного спорта заменить Тюмень на другой город и страну.



Если этап не состоится, то Клебо уже сейчас гарантирует себе победу в общем зачёте. В настоящее время он возглавляет общий зачёт, опережая россиянина Александра Большунова на 497 очков. До финального этапа Кубка мира в Тюмени будет разыграно 480 очков.



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1375.

2. Александр Большунов (Россия) – 878.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 585.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 559.

5. Пол Голберг (Норвегия) — 489.