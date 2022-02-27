Вячеслав Барков стал лучшим из россиян на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью

Россиянин Вячеслав Барков занял 40-е место на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, закончившемуся в Лахти (Финляндия).
Состязания, проходившие по системе Гундерсена, состояли из прыжков с трамплина и гонки на 10 км. Норвежец Ярль Магнус Рийбер, показавший лучший результат на трамплине, пришёл к финишу первым со временем 23.45,9. Вторым гонку закончил немец Винценц Гайгер с отставанием 27,1 секунды. Третьим финишировал австриец Йоханнес Лампартер, проиграв победителю 27,4 секунды.
Барков, ушедший в гонку с 45-й позиции, отыграл пять мест и финишировал с отставанием 5.58,9 от лидера на 40-й строчке. Эрнест Яхин, 38-й стартовый номер, пересёк итоговую отсечку на 6.03,45 секунды позже победителя с 42-м результатом. Следом за ним гонку закончил Артём Галунин, 44-е место на старте. Его отставание составило 6.30,0.
Кубок мира по лыжному двоеборью. Мужчины.
Финляндия. Лахти.
Итоговые результаты.
1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) -23.45,9.
2. Винценц Гайгер (Германия) +27,1.
3. Йоханнес Лампартер (Австрия) +27,4...
40. Вячеслав Барков (Россия) +5.58,9...
42. Эрнест Яхин (Россия) +6.03,45.
43. Артём Галунин (Россия) +6.30,0...
- 27 февраля 2022
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