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Россиянка Бекишева завоевала бронзовую медаль в спринте на юниорском чемпионате мира

Россиянка Бекишева завоевала бронзовую медаль в спринте на юниорском чемпионате мира
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Россиянка Елизавета Бекишева стала третьей в спринте свободным стилем на юниорском чемпионате мира. Победительницей гонки стала норвежка Мария Харц Меллинг. Она преодолела дистанцию за 2:36.17. Второе место заняла Марта Розенберг из Швеции.

Отметим, что российская лыжница в финале спринта упала. Тем не менее ей удалось подняться на пьедестал.

Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Спринт. Женщины

  1. Мария Харц Меллинг (Норвегия) — 2:36.17.
  2. Марта Розенберг (Швеция) — 2:36.54.
  3. Елизавета Бекишева (Россия) — 2:38.02.
  4. Надин Лорен (Италия) — 2:39.46.
  5. Саманта Смит (США) — 2:39.48
  6. Нела Пубалова (Чехия) — 2:42.84.
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