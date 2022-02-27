Россиянка Бекишева завоевала бронзовую медаль в спринте на юниорском чемпионате мира

Россиянка Елизавета Бекишева стала третьей в спринте свободным стилем на юниорском чемпионате мира. Победительницей гонки стала норвежка Мария Харц Меллинг. Она преодолела дистанцию за 2:36.17. Второе место заняла Марта Розенберг из Швеции.

Отметим, что российская лыжница в финале спринта упала. Тем не менее ей удалось подняться на пьедестал.

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