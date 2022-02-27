Россиянка Бекишева завоевала бронзовую медаль в спринте на юниорском чемпионате мира
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Россиянка Елизавета Бекишева стала третьей в спринте свободным стилем на юниорском чемпионате мира. Победительницей гонки стала норвежка Мария Харц Меллинг. Она преодолела дистанцию за 2:36.17. Второе место заняла Марта Розенберг из Швеции.
Отметим, что российская лыжница в финале спринта упала. Тем не менее ей удалось подняться на пьедестал.
Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Спринт. Женщины
- Мария Харц Меллинг (Норвегия) — 2:36.17.
- Марта Розенберг (Швеция) — 2:36.54.
- Елизавета Бекишева (Россия) — 2:38.02.
- Надин Лорен (Италия) — 2:39.46.
- Саманта Смит (США) — 2:39.48
- Нела Пубалова (Чехия) — 2:42.84.
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