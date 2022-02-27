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Бородавко рассказал о ситуации с возможной заменой финала Кубка мира в Тюмени

Бородавко рассказал о ситуации с возможной заменой финала Кубка мира в Тюмени
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривает несколько вариантов проведения финала Кубка мира. Финал должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта, но из-за военной спецоперации России был отменён.

«Пока стопроцентной информации нет. Мы сами хотели бы знать, потому что нам нужно планировать выступление в стартах, а мы не знаем, сколько их предстоит», — цитирует Бородавко ТАСС.

Специалист сообщил, что в настоящее время рассматривается несколько вариантов, включая Швецию и Словению. Но пока что решение не принято.

Если заключительный этап Кубка мира не состоится, то досрочно общий зачёт выиграет норвежец Йоханнес Клебо.

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