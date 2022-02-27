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Евгений Климов стал 22-м на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Лахти

Евгений Климов стал 22-м на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Лахти
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Россиянин Евгений Климов занял 22-е место в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). С прыжком на 119,0 метров Климов был 25-м после первой попытки, а во второй попытке он улетел на 122,5 метра, несколько улучшив свою позицию. Итоговый результат Евгения 239,3 балла.

Верхнюю строчку пьедестала разделили японец Рёю Кобаяси и норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд, набрав по 278,0 очков. При этом Кобаяси, занявший пятое место в таблице после первой попытки, смог отыграть разрыв в 3,1 балла. Третье место досталось представителю Австрии Штефану Крафту с результатом в 271,3 очка.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Кубка мира.
Лахти, Финляндия. 27 февраля 2022 года.
Мужчины. HS 130
1. Рёю Кобаяси (Япония) – 278,0.
2. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 278,0.
3. Штефан Крафт (Австрия) – 271,3…
22. Евгений Климов (Россия) – 251,1…

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