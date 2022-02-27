Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Большунов сохраняет лидерство

Российский лыжник Александр Большунов продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка мира. Победитель многодневки «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо занимает второе место с небольшим отставанием. На третье место вышел финн Ийво Нисканен.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 418.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 413.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 334.

4. Алексей Червоткин (Россия) — 307.

5. Иван Якимушкин (Россия) — 270.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.

7. Сергей Устюгов (Россия) — 212.

8. Денис Спицов (Россия) — 208.

9. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 204.

10. Артём Мальцев (Россия) – 200…

12. Илья Семиков (Россия) — 180…

34. Андрей Мельниченко (Россия) — 55…

42. Александр Терентьев (Россия) — 38…

45. Андрей Ларьков (Россия) — 31.