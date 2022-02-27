Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Большунов сохраняет лидерство

Российский лыжник Александр Большунов продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка мира. Победитель многодневки «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо занимает второе место с небольшим отставанием. На третье место вышел финн Ийво Нисканен.
Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) — 418.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 413.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 334.
4. Алексей Червоткин (Россия) — 307.
5. Иван Якимушкин (Россия) — 270.
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.
7. Сергей Устюгов (Россия) — 212.
8. Денис Спицов (Россия) — 208.
9. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 204.
10. Артём Мальцев (Россия) – 200…
12. Илья Семиков (Россия) — 180…
34. Андрей Мельниченко (Россия) — 55…
42. Александр Терентьев (Россия) — 38…
45. Андрей Ларьков (Россия) — 31.
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