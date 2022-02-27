Юлия Ступак прокомментировала второе место Натальи Непряевой на этапе Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала второе место, занятое её подругой по сборной России Натальей Непряевой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, завершившемся 27 февраля в финском Лахти.
«Подбираешься уже максимально вплотную! Умничка моя!» — гласит сообщение Ступак в «сториз» «Инстаграма», обрамлённое эмодзи и расположенное на итоговом протоколе гонки.
Напомним, в соревнованиях на дистанции 10 км классическим стилем первенствовала норвежская лыжница Терезе Йохауг со временем 24.28,4 секунды. Непряева остановила секундомер на отметке 24.26,6, и отставание на финише составило 1,2 секунды.
На данный момент Наталья возглавляет общий зачёт Кубка мира среди женщин, имея в своём активе 973 очка. У преследующих её американки Джессики Диггинс и шведки Эббы Андерсон 695 и 688 очков соответственно.
- 27 февраля 2022
-
23:21
-
23:03
-
22:17
-
22:07
-
21:40
-
20:47
-
20:21
-
19:31
-
19:05
-
18:46
-
18:38
-
18:27
-
18:14
-
18:03
-
17:55
-
17:45
-
17:38
-
17:29
-
17:24
-
16:56
-
16:38
-
16:15
-
16:10
-
15:45
-
15:37
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
15:01
-
15:01