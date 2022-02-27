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Юлия Ступак прокомментировала второе место Натальи Непряевой на этапе Кубка мира

Юлия Ступак прокомментировала второе место Натальи Непряевой на этапе Кубка мира
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Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала второе место, занятое её подругой по сборной России Натальей Непряевой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, завершившемся 27 февраля в финском Лахти.

«Подбираешься уже максимально вплотную! Умничка моя!» — гласит сообщение Ступак в «сториз» «Инстаграма», обрамлённое эмодзи и расположенное на итоговом протоколе гонки.

Напомним, в соревнованиях на дистанции 10 км классическим стилем первенствовала норвежская лыжница Терезе Йохауг со временем 24.28,4 секунды. Непряева остановила секундомер на отметке 24.26,6, и отставание на финише составило 1,2 секунды.

На данный момент Наталья возглавляет общий зачёт Кубка мира среди женщин, имея в своём активе 973 очка. У преследующих её американки Джессики Диггинс и шведки Эббы Андерсон 695 и 688 очков соответственно.

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