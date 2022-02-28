Трёхкратный чемпион ОИ Стох: мы должны громко говорить о том, что происходит на Украине

Трёхкратный олимпийский чемпион в прыжках с трамплина поляк Камиль Стох высказался о ситуации, которая сложилась на Украине. Спортсмен во время квалификации этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия) продемонстрировал лыжу, на которой были нанесены антивоенные слова.
«Ситуация привела к небольшому стрессу и нервозности. Я в любом случае нервничал. Хоть я и нахожусь здесь, но мысли не покидает ситуация.
Я перестал пользоваться своим мобильником и интернетом, потому что постоянно наталкиваюсь на что-то об Украине. Меня шокирует то, что там происходит.
Своим действием я хотел показать, что мы, спортсмены, не должны вести себя так, будто ничего не происходит. Мне нравится прыгать с трамплина, я люблю свою профессию. Но соревнования сейчас не дают мне удовлетворения. Я не могу игнорировать ситуацию, да и не думаю, что мы можем так поступать. Нужно говорить об этом, говорить громко», — цитирует Стоха Yle.
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