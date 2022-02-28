Лыжники из России и Беларуси не выступят на заключительных этапах серии Ski Classics

Организаторы серии Visma Ski Classics сообщили, что российские и белорусские лыжники не будут допущены к заключительным этапам соревнований. Решение организаторов связано с военной спецоперацией России. Кроме того, было решено лишить российские марафоны серии «челленджер» их статуса.



«Война на Украине делает невозможным бездействие для нас как спортивной организации. Мы не можем гарантировать безопасность российских и белорусских атлетов в нынешней ситуации.



И самое главное для нас — внести свой вклад, каким бы маленьким он ни был, в борьбу с тем, что мы считаем неправильным», — приводит слова гендиректора Visma Ski Classics Дэвида Нильссона пресс-служба организации.



Напомним, из-за военных действий российским спортсменам придётся выступать под нейтральным флагом. Более того, многие национальные федерации уже выступили за полное отстранение россиян.

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