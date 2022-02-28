Швейцарской фристайлистке дадут бронзу ОИ после того, как FIS отменила её желтую карточку

Швейцарская лыжница Фанни Смит будет награждена бронзовой медалью Олимпийских игр в женском ски-кроссе после того, как её жёлтая карточка за нарушение правил в финале Игр-2022 в Пекине была отменена апелляционной комиссией, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине Смит перевели с третье на четвёртое место после просмотра повтора, в результате которого жюри FIS решило, что она помешала Даниэле Майер из Германии, которая была награждена бронзовой медалью.
Апелляционная комиссия собиралась четыре раза и в течение нескольких часов просматривала как видео, так и письменные документы и в конечном итоге пришла к выводу, что контакт был результатом последовательности действий, которые произошли одновременно. Апелляционная комиссия установила, что непосредственная близость гонщиков в тот момент привела к действиям, которые не были ни преднамеренными, ни предотвратимыми.
Таким образом, Апелляционная комиссия пришла к выводу, что решение жюри должно было быть вынесено в качестве официального предупреждения, которое, как указано в Руководстве по умышленному контакту, не влечёт за собой никаких санкций.
Таким образом, Смит получит третье место, а немка Даниэла Майер официально станет четвёртой.
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