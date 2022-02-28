Йоханнес Клебо опубликовал пост о втором месте в разделке в Лахти. Нисканен отреагировал

Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо опубликовал новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Вчера, 27 февраля, Клебо занял второе место в гонке на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), уступив лишь финну Ийво Нисканену.

«Стараюсь узнать как можно больше от Ийво Нисканена. Было здорово сегодня вместе гоняться. К сожалению, он оказался чуть сильнее, но всё же я рад второму месту!

Также хочу поздравить Вильяма Порома с его первым подиумом в Кубке мира! Я уверен, что это не последний подиум», — написал Клебо в своём «инстаграме».

«Спасибо за гонку, чемпион!» — написал Нисканен в комментариях.

Фото: «инстаграм» йоханнеса клебо

Лучшим из россиян в гонке стал Алексей Червоткин, занявший четвёртое место. Александр Большунов замкнул пятёрку сильнейших.

