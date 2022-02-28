Тренер сборной России объяснил, почему Большунов не попал в тройку в разделке в Лахти

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему, по его мнению, лидер мужской национальной команды Александр Большунов не смог попасть в первую тройку в гонке на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Большунов занял пятое место.

По словам Бородавко, соперники просто оказались сильнеее Большунова.

«Всё хорошо, просто на сегодняшний день наши соперники были сильнее. Никаких дополнительных факторов. Совсем небольшой проигрыш.

У нас всё получилось, и у Большунова тоже. Он пробежал то, что смог на сегодняшний день. Вполне достойный результат», — приводят слова Бородавко «Известия».

Первую тройку в гонке составили финн Ийво Нисканен, норвежец Йоханнес Клебо и швед Вильям Порома. Лучшим из россиян стал Алексей Червоткин, занявший четвёртое место.