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Лыжные гонки: расписание Кубка мира — 2021/2022

Лыжные гонки: расписание Кубка мира — 2021/2022
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«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание оставшихся этапов Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022. С 18 по 20 марта должен был состояться этап в Тюмени, однако его отменили. Новое место проведения соревнований пока не определили.

Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира сезона-2021/2022
Драммен, Норвегия
3 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.

Осло, Норвегия
5 марта – гонка на 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль.
6 марта – гонка на 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль.

Фалун, Швеция
11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.
12 марта – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.
12 марта – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.
13 марта – смешанная эстафета.
13 марта – смешанный командный спринт.

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