«Здравое решение. Там работают адекватные люди». Крянин — о решении FIS

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не отстранять российских спортсменов от этапов Кубка мира.

Ранее с подобным предложением выступил трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок FIS. Он высказал мнение, что россияне не должны участвовать в этапах в Норвегии. В середине недели состоится этап в Драммене, а в конце — в Хольменколлене.

«Решение не отстранять российских лыжников от участия в международных соревнованиях — нормальное и здравое. В FIS работают адекватные люди. Международная ситуация не должна влиять на спортсменов. Они здесь при чём?» — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

