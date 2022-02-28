Тихонов: в FIS более серьёзные люди, чем в биатлоне. Они думают о спорте и результате

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не отстранять российских спортсменов от этапов Кубка мира.

Ранее с подобным предложением выступил трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок FIS. Он высказал мнение, что россияне не должны участвовать в этапах в Норвегии. В середине недели состоится этап в Драммене, а в конце — в Хольменколлене.

«Я сразу сказал, что FIS — это не биатлон. Верное решение, в FIS более серьёзные и нормальные люди, нежели в биатлоне. Они думают о результате, спорте, рекламе.

В биатлоне же другая картина. Будем организовывать открытый чемпионат России. Пригласим казахов, монголов, белорусов», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.