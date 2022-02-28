Дарья Непряева выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене

Российская лыжница Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой, выступит на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Об этом она сообщила сама.



«Пока я остаюсь в Осло, а потом перееду в Драммен. Невероятно, но я в 19 лет дебютирую на взрослом Кубке мира на городском спринте. Рада и счастлива, что мне предоставили такую возможность. Даже не могу передать словами свои чувства, но мы с сестрой увидимся уже в ближайшие дни!



По эмоциям это будет настоящий двойной удар. Что касается дальнейших планов, то я пока не знаю, что будет дальше, решение примут тренеры сборной России», — цитирует Непряеву младшую телеграм-канал «На лыжи!».



Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене стартует 3 марта.