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Дарья Непряева выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене

Дарья Непряева выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене
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Российская лыжница Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой, выступит на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Об этом она сообщила сама.

«Пока я остаюсь в Осло, а потом перееду в Драммен. Невероятно, но я в 19 лет дебютирую на взрослом Кубке мира на городском спринте. Рада и счастлива, что мне предоставили такую возможность. Даже не могу передать словами свои чувства, но мы с сестрой увидимся уже в ближайшие дни!

По эмоциям это будет настоящий двойной удар. Что касается дальнейших планов, то я пока не знаю, что будет дальше, решение примут тренеры сборной России», — цитирует Непряеву младшую телеграм-канал «На лыжи!».

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене стартует 3 марта.

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