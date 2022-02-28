Дмитрий Губерниев отреагировал на решение FIS не отстранять россиян от этапов Кубка мира

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не отстранять российских спортсменов от этапов Кубка мира.

Ранее с подобным предложением выступил трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок FIS. Он высказал мнение, что россияне не должны участвовать в этапах в Норвегии. В середине недели состоится этап в Драммене, а в конце — в Хольменколлене.

«Кстати, у FIS, в отличие от IBU, яйца есть…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в IBU постановили, что биатлонисты из России будут выступать в качестве нейтральных спортсменов на Кубке мира и Кубке IBU, после чего сборная России по биатлону отказалась участвовать в оставшихся этапах Кубка мира.