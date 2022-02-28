Наталья Непряева опубликовала пост после второго места в разделке на этапе КМ в Лахти

Лыжница сборной России Наталья Непряева опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Вчера, 27 февраля, Непряева заняла второе место в гонке на 10 км классическим ходом с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), уступив лишь норвежке Терезе Йохауг. Отставание российской спортсменки от Йохауг составило всего 1,2 секунды.

«Хороший уик-энд в Лахти», — написала Непряева в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото, сделанному на подиуме.

Фото: «инстаграм» натальи непряевой

Третье место в гонке заняла представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Татьяна Сорина стала 13-й, Екатерина Смирнова — 23-й, Мария Истомина — 25-й, Анастасия Рыгалина — 41-й, Христина Мацокина — 44-й, Ольга Кучерук — 48-й.