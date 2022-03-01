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Расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 в Драммене

Расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 в Драммене
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3 марта в Драммене (Норвегия) состоится очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Драмен (Норвегия). Расписание соревнований

3 марта

12:00 мск — спринт, классический стиль, квалификация, женщины.
12:45 мск — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины.
14:30 мск — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, женщины.
14:55 мск — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, мужчины.
15:25 мск — спринт, классический стиль, полуфиналы, женщины.
15:40 мск — спринт, классический стиль, полуфиналы, мужчины.
15:55 мск — спринт, классический стиль, финал, женщины.
16:05 мск — спринт, классический стиль, финал, мужчины.

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов. Тройку лучших замыкает финский лыжник Ийво Нисканен. Если заключительный этап Кубка мира будет отменён, то Клебо уже сейчас досрочно выиграет общий зачёт.

У женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. На второй позиции располагается американка Джессика Диггинс. Третья — шведка Эбба Андерссон.

Календарь Кубка мира
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