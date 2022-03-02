Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене

Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене
Комментарии

3 марта в Драммене (Норвегия) состоится очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание трансляций соревнований. На очередном этапе состоятся спринтерские гонки. Все гонки в прямом эфире должен показать «Матч ТВ», но в программе возможны изменения.

3 марта

12:00 мск — спринт, классический стиль, квалификация, женщины.
12:45 мск — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины.
14:30 мск — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, женщины.
14:55 мск — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, мужчины.
15:25 мск — спринт, классический стиль, полуфиналы, женщины.
15:40 мск — спринт, классический стиль, полуфиналы, мужчины.
15:55 мск — спринт, классический стиль, финал, женщины.
16:05 мск — спринт, классический стиль, финал, мужчины.

Общий зачёт мужского Кубка мира возглавляет норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов. Тройку лучших замыкает финский лыжник Ийво Нисканен.

У женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. На второй позиции располагается американка Джессика Диггинс. Третья — шведка Эбба Андерссон.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022