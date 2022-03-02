Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене

3 марта в Драммене (Норвегия) состоится очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание трансляций соревнований. На очередном этапе состоятся спринтерские гонки. Все гонки в прямом эфире должен показать «Матч ТВ», но в программе возможны изменения.
3 марта
12:00 мск — спринт, классический стиль, квалификация, женщины.
12:45 мск — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины.
14:30 мск — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, женщины.
14:55 мск — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, мужчины.
15:25 мск — спринт, классический стиль, полуфиналы, женщины.
15:40 мск — спринт, классический стиль, полуфиналы, мужчины.
15:55 мск — спринт, классический стиль, финал, женщины.
16:05 мск — спринт, классический стиль, финал, мужчины.
Общий зачёт мужского Кубка мира возглавляет норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов. Тройку лучших замыкает финский лыжник Ийво Нисканен.
У женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. На второй позиции располагается американка Джессика Диггинс. Третья — шведка Эбба Андерссон.
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